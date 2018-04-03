Наингголан готов сыграть с "Барселоной"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан готов принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Я в порядке. В противном случае я бы не отправился на матч с командой" - цитирует Наингголана Football Italia.

Напомним, что матч "Барселона" - "Рома" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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