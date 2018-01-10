Наингголан готов сыграть с "Интером"

Теги ромаинтер миланраджа наингголанэусебио ди франческо

Наингголан готов сыграть с "Интером"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан готов сыграть с "Интером" в матче 21-го тура Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бельгиец уладил конфликт с главным тренером "волков" Эусебио Ди Франческо и должен выйти в стартовом составе на принципиальный поединок.

Напомним, что Наингголан был оштрафован и отстранён от участия в игре с "Аталантой" за своё поведение в новогоднюю ночь.  

Матч "Интер" - "Рома" состоится 21 января в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: "Челси" нацелился на хавбека "Ромы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов