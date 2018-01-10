Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан готов сыграть с "Интером" в матче 21-го тура Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бельгиец уладил конфликт с главным тренером "волков" Эусебио Ди Франческо и должен выйти в стартовом составе на принципиальный поединок.

Напомним, что Наингголан был оштрафован и отстранён от участия в игре с "Аталантой" за своё поведение в новогоднюю ночь.

Матч "Интер" - "Рома" состоится 21 января в 22:45 по московскому времени.

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