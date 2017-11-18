Наингголан готов сыграть с "Лацио"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан залечил своё повреждение и вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 29-летний бельгиец уже полноценно тренируется и готов принять участие в римском дерби.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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