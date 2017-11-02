Наингголан исключил свой уход в "Челси"

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Наингголан исключил свой уход в "Челси"Полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан категорически исключил свой уход в лондонский "Челси".

"Я сделал свой выбор. Я никогда не колебался и минуты и не думал об уходе из клуба. Неважно, кто проявлял ко мне интерес - "Челси" или любой другой клуб", - приводит слова 29-летнего хавбека "волков" FootMercato.

Напомним, Де Росси высказался о лидерстве "Ромы" в своей группе Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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