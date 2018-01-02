Наингголан извинился за своё поведение

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Наингголан извинился за своё поведение

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан извинился за своё поведение, сообщает Football Italia.

Напомним, что в новогоднюю ночь 29-летний бельгиец употреблял алкоголь, курил и ругался матом, снимая происходящее на видео.

"Извиняюсь за то, что случилось. Я люблю развлекаться с друзьями и праздновать Новый год, но в этот раз я перегнул палку. Естественно, я не хочу подавать отрицательный пример, поэтому прошу прощения за свои слова и поступки" - сказал Наингголан. | http://soccernews.ru

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