Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан извинился за своё поведение, сообщает Football Italia.

Напомним, что в новогоднюю ночь 29-летний бельгиец употреблял алкоголь, курил и ругался матом, снимая происходящее на видео.

"Извиняюсь за то, что случилось. Я люблю развлекаться с друзьями и праздновать Новый год, но в этот раз я перегнул палку. Естественно, я не хочу подавать отрицательный пример, поэтому прошу прощения за свои слова и поступки" - сказал Наингголан. | http://soccernews.ru