Наингголан - лучший игрок Серии А в ноябре

Пресс-служба Серии А назвала лучшего игрока турнира по итогам ноября.

Этого звания удостоился полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан.

В течение ноября бельгийский хавбек провёл 3 матча в чемпионате Италии, в которых забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Напомним, что "Кальяри" летом арендовал Наингголана у "Интера". Всего в его активе 11 игр, 3 гола и 4 результативные передачи.

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