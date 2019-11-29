Наингголан - лучший игрок Серии А в ноябре
Пресс-служба Серии А назвала лучшего игрока турнира по итогам ноября.
Этого звания удостоился полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан.
В течение ноября бельгийский хавбек провёл 3 матча в чемпионате Италии, в которых забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
Напомним, что "Кальяри" летом арендовал Наингголана у "Интера". Всего в его активе 11 игр, 3 гола и 4 результативные передачи.
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|Команда
|М
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|2
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|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
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|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7