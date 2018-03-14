Наингголан: "Любой соперник для "Ромы" будет очень тяжелым"

Полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Мы тяжело работали и отдали все наши силы. Многие ребята мечтали об этом моменте, включая меня. Это мой первый четвертьфинал Лиги Чемпионов, так что это эйфорический момент для меня.

Будущий соперник? "Севилья" выбила "Манчестер Юнайтед", поэтому их тоже нельзя недооценивать. Любая команда, с кем мы столкнемся в следующей стадии, будет очень тяжелым соперником", - цитирует 29-летнего хавбека Football Italia.

Напомним, "Рома" обыграла "Шахтер" со счетом 1:0. | soccernews.ru