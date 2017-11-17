Наингголан может не сыграть с "Лацио"

Участие полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в матче 13-го тура Серии А против "Лацио" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 29-летний бельгиец, получивший травму в расположении своей национальной сборной, скорее всего, не успеет восстановиться к римскому дерби.

Главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо примет решение по поводу участия Наингголана непосредственно перед самим поединком.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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