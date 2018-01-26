Наингголан может перейти в "Бейцзин Гуоань" за 50 миллионов евро

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Наингголан может перейти в "Бейцзин Гуоань" за 50 миллионов евро

"Бейцзин Гуоань" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители пекинского клуба уже начали переговоры по трансферу игрока. Китайцы готовы заплатить за него 50 миллионов евро. Самому Наингголану будут предложены выгодные условия личного контракта.

В этом сезоне 29-летний Наингголан провел за "Рому" 23 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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