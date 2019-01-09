Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан может перейти в ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб уже вступил в переговоры с представителями 30-летнего футболиста.

Бельгиец может пойти на смену команды в виду испортившихся отношений с руководством "нерадзурри". Дело в том, что хавбек недавно был временно отстранён от тренировок из-за дисциплинарных нарушений.

Наингголан перешёл в "Интер" прошлым летом за 38 миллионов евро. В его активе 3 гола в 16 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов.

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