Наингголан может покинуть "Интер"

Теги интер миланраджа наингголанкальярибешикташ

Наингголан может покинуть "Интер" Фото: инстаграм Раджи Наингголана/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан ведет переговоры с миланским клубом о досрочном разрыве контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, Наингголан намерен покинуть "Интер" до закрытия летнего трансферного окна и присоединиться к "Кальяри". Также хавбеком интересуется "Бешикташ".

В прошлом сезоне 33-летний Наингголан провел за "Интер" пять матчей. В январе он перешел на правах аренды в "Кальяри", в составе которого забил один гол в 22 поединках.

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