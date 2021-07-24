Наингголан может покинуть "Интер"

Фото: инстаграм Раджи Наингголана/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан ведет переговоры с миланским клубом о досрочном разрыве контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, Наингголан намерен покинуть "Интер" до закрытия летнего трансферного окна и присоединиться к "Кальяри". Также хавбеком интересуется "Бешикташ".

В прошлом сезоне 33-летний Наингголан провел за "Интер" пять матчей. В январе он перешел на правах аренды в "Кальяри", в составе которого забил один гол в 22 поединках.

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