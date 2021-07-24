Наингголан может покинуть "Интер"
Фото: инстаграм Раджи Наингголана/Автор неизвестен
Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан ведет переговоры с миланским клубом о досрочном разрыве контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, Наингголан намерен покинуть "Интер" до закрытия летнего трансферного окна и присоединиться к "Кальяри". Также хавбеком интересуется "Бешикташ".
В прошлом сезоне 33-летний Наингголан провел за "Интер" пять матчей. В январе он перешел на правах аренды в "Кальяри", в составе которого забил один гол в 22 поединках.
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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