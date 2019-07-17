Наингголан может вернуться в "Кальяри"

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Наингголан может вернуться в "Кальяри"
"Кальяри" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Интера" Радже Наингголану, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист рассматривает варианты с переходом в один из китайских клубов, но может согласиться перейти в "Кальяри", за который выступал ранее. К тому же жена Наингголана уроженка Сардинии. Ранее женщина сообщила, что у нее диагностирован рак. Это может повлиять на решение бельгийца.

Напомним, что "Интер" принял решение избавиться от 31-летнего хавбека. В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года.

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