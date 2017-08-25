Наингголан может завершить выступления за сборную Бельгии



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не вызвал в команду полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана, сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям издания, футболист крайне разочарован подобным решением тренера и задумался об уходе из сборной.

Что касается Мартинеса, то он прокомментировал свое решение следующим образом: "Это не наказание, я просто выбрал других".

В итоге, на матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Гибралтара и Греции вызваны:

Вратари: Тибо Куртуа (Челси), Симон Миньоле (Ливерпуль), Матц Зельс (Андерлехт), Кун Кастельс (Вольфсбург)

Защитники: Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген (оба - Тоттенхэм), Лоран Симан (Монреаль Импакт), Леандер Дендонкер (Андерлехт), Венсан Компани (Манчестер Сити), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален (Барселона), Джордан Лукаку (Лацио)

Полузащитники: Насер Шадли (Вест Бромвич), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Стивен Дефур (Бернли), Маруан Феллайни (Манчестер Юнайтед), Юри Тилеманс (Монако), Аксель Витцель (Тяньцзинь Цюаньцзянь), Торган Азар (Боруссия М), Янник Феррейра-Карраско (Атлетико), Эден Азар (Челси)

Нападающие: Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед), Дивок Ориги (Ливерпуль), Миши Батшуайи (Челси), Кевин Миральяс (Эвертон), Дрис Мертенс (Наполи), Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).

Матч Бельгия - Гибралтар состоится 31 августа. Поединок Греция - Бельгия пройдет 3 сентября.

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