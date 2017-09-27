Наингголан: "Мы играли не очень хорошо, но всё же увозим домой три очка"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал матч против "Карабаха" (2:1).

"Важно было победить. Мы играли не очень хорошо, но всё же увозим домой три очка, поэтому можем быть удовлетворены результатом. Мы должны посмотреть друг другу в глаза и заиграть лучше. Возможно, мы думали, что здесь будет легко. Есть много факторов, которые мы недооценили" - приводит слова Наингголана Mediaset Premium.

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