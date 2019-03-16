Наингголан назвал причину ухода из "Ромы"

Теги интер миланромараджа наингголанрамон родригес вердехо мончи

Наингголан назвал причину ухода из "Ромы"

Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан назвал причину своего ухода из "Ромы" летом 2018 года.

"У меня был конфликт с Мончи. Он вёл себя непрофессионально по отношению ко мне. Изначально он не говорил, что хочет продать меня, но потом пытался сделать это без моего ведома. Тогда я понял, что моё время в "Роме" подошло к концу. Я очень прямолинейный и искренний человек. Поэтому если бы я остался в "Роме" после всего, что произошло, я бы ежедневно развязывал мировую войну", - цитирует бельгийца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что 30-летний Наингголан перешёл из "Ромы" в "Интер" за 38 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" опытный полузащитник сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Что касается Мончи, то он занимал пост спортивного директора "Ромы", но неделю назад с ним прекратили сотрудничество.

Не пропустите: Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов