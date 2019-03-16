Наингголан назвал причину ухода из "Ромы"

Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан назвал причину своего ухода из "Ромы" летом 2018 года.

"У меня был конфликт с Мончи. Он вёл себя непрофессионально по отношению ко мне. Изначально он не говорил, что хочет продать меня, но потом пытался сделать это без моего ведома. Тогда я понял, что моё время в "Роме" подошло к концу. Я очень прямолинейный и искренний человек. Поэтому если бы я остался в "Роме" после всего, что произошло, я бы ежедневно развязывал мировую войну", - цитирует бельгийца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что 30-летний Наингголан перешёл из "Ромы" в "Интер" за 38 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" опытный полузащитник сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Что касается Мончи, то он занимал пост спортивного директора "Ромы", но неделю назад с ним прекратили сотрудничество.

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