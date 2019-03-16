Наингголан назвал причину ухода из "Ромы"
Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан назвал причину своего ухода из "Ромы" летом 2018 года.
"У меня был конфликт с Мончи. Он вёл себя непрофессионально по отношению ко мне. Изначально он не говорил, что хочет продать меня, но потом пытался сделать это без моего ведома. Тогда я понял, что моё время в "Роме" подошло к концу. Я очень прямолинейный и искренний человек. Поэтому если бы я остался в "Роме" после всего, что произошло, я бы ежедневно развязывал мировую войну", - цитирует бельгийца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что 30-летний Наингголан перешёл из "Ромы" в "Интер" за 38 миллионов евро.
В составе "нерадзурри" опытный полузащитник сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Что касается Мончи, то он занимал пост спортивного директора "Ромы", но неделю назад с ним прекратили сотрудничество.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10