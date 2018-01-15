Наингголан не покинет "Рому" в это трансферное окно

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Наингголан не покинет "Рому" в это трансферное окно

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан пока остается в команде.

Как сообщает Football Italia, игрок принял решение доиграть сезон в "Роме", а летом сменить клуб.

В этом сезоне Наингголан провел 21 игру, забил два гола и отдал 5 ассистов.

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