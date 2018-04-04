Наингголан не сыграет против "Барселоны"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан пропустит игру с "Барселоной".

Как сообщает Football Italia, бельгиец, у которого недавно была небольшая травма, будет наблюдать за игрой с трибун, а его место в заявке займет Лоренцо Пеллегрини.

Также отмечается, что в центре полузащиты будут играть Даниэле Де Росси и Кевин Строотман.

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