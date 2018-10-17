Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан обрушился с обвинениями в адрес "Ромы", цвета которой он защищал с 2014 по 2018 год.

"Расставание вышло некрасивым, но это не полностью моя вина. Я просто был разочарован определёнными действиями клуба. Да, я тоже ошибался, в этом нет никаких сомнений, но с тем, что делала "Рома", я не мог смириться. Клуб хотел заработать на моём трансфере и вёл дела за моей спиной, как будто я не являлся важным игроком для команды. Они договорились о продаже в какой-то зарубежный клуб, но я не хотел уезжать из Италии. Потом мне позвонил Спаллетти и я долго не думал" - приводит слова 30-летнего бельгийца Football Italia.

Напомним, что прошлым летом Наингголан перешёл из "Ромы" в "Интер" за 38 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник провёл за "нерадзурри" 8 матчей и забил 2 гола.

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