Наингголан объяснил, почему не перешел в "Челси"

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Наингголан объяснил, почему не перешел в "Челси"
Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наинголлан заявил, что у него была возможность перейти в "Челси" несколько лет назад.

"Были слухи об интересе ко мне из Китая, но ничего серьезного. Я не буду врать, деньги меня интересуют. Мне уже 30 лет. Но ранее я уже отклонял с финансовой точки зрения предложения. Два года назад меня звали в "Челси". Я зарабатывать больше намного больше, чем сейчас, но для меня не только деньги имеют значение. Я думал так: я хочу оставаться на том же уровне игры, так что стоит ли мне менять стиль игры и команду? Меня все устраивает в "Роме", поэтому я не хочу уходить.

Что касается завершения карьеры, то я не буду играть до 40 лет, так как люблю наслаждаться жизнью. Мне нравится играть в футболе, но самое важное для меня – хорошо жить. Я не могу только играть в футбол и сидеть все время дома. В жизни у футболистов много стресса, когда что-то не получается. Пока я буду чувствовать себя хорошо, то буду играть. Но затем придет время уступить дорогу молодым игрокам и я уйду", - приводит слова Наинголлана La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 29-летний Наинголлан провел за "Рому" 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

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