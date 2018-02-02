Наингголан оценил шансы "Наполи" на победу в чемпионате

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Наингголан оценил шансы "Наполи" на победу в чемпионате

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан поделился мнением о борьбе за Скудетто в этом сезоне.

"Все зависит от того, как "Наполи" справится с давлением. "Ювентус" более опытен в плане борьбы за Скудетто, но все может случится. "Наполи" сейчас показывает более зрелищный футбол, у них есть шанс на победу в Серии А" - приводит слова Наинголлана Football Italia.

На данный момент "Наполи" находится на первом месте в турнирной таблице, опережая "Ювентус" на одно очко.

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