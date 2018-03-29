Наингголан оценил шансы "Ромы" в противостоянии с "Барселоной"

Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассуждает о предстоящей встрече с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Это будет сложный матч, но нам нечего терять. Мы постараемся сверкнуть перед всей Европой. Победить "Барселону" почти нереально. Но это может быть нашей силой, так как это придаст нам дополнительную мотивацию. Мы будем играть в отрытый футбол и без страха", - приводит слова Наингголана Football Italia.

Матч "Барселона" - "Рома" состоится четвертого апреля.

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