Наингголан: "Очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору"

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Наингголан: "Очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору"Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал решение тренерского штаба сборной Бельгии не включить его в список национальной команды для участия на Чемпионате Мира. 

"Переживаю отсутствие в сборной, очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору, когда ты не в команде. Но пытаюсь найти положительные моменты – отпуск продлится три недели. Будет больше времени на отдых.

Когда Мартинес подошёл ко мне в Риме, я сразу почувствовал, что он ищет причину не брать меня в сборную. Он сказал, что я потрясающий игрок, но только в "Роме", в сборной Бельгии я не смогу быть таким же полезным. Тогда он сказал, что окончательное решение еще не принял, но для меня уже было всё понятно.

Больше я не вернусь в сборную Бельгии. Это окончательное решение", - сказал он.

Читайте: В Бельгии собирают подписи за вызов Наингголана на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

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