Наингголан опровергает информацию о продлении контракта с "Ромой"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан сообщил, что не продлевал контракт с "волками".

"Я продлил соглашение с "Ромой"? Не смешите" - приводит слова Наингголана Gianlucadimarzio.com.

Контракт футболиста с римским клубом действует до лета 2020 года. Игроком интересуются "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

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