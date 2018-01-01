Наингголан опубликовал видео, где он пьяным празднует Новый год

В одной из социальных сетей полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан обнародовал видео, на котором употребляет спиртные напитки и курит.

Официального комментирования поступка 29-летнего хавбека со стороны его клуба еще не было, однако, вполне вероятно, что футболист таки получит наказание от "волков".

Напомним, "Рома" потеряла Маноласа. | soccernews.ru