Наингголан опубликовал видео, где он пьяным празднует Новый год
В одной из социальных сетей полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан обнародовал видео, на котором употребляет спиртные напитки и курит.
Официального комментирования поступка 29-летнего хавбека со стороны его клуба еще не было, однако, вполне вероятно, что футболист таки получит наказание от "волков".
Напомним, "Рома" потеряла Маноласа. | soccernews.ru
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