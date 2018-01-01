Наингголан опубликовал видео, где он пьяным празднует Новый год

Теги ромараджа наингголан

Наингголан опубликовал видео, где он пьяным празднует Новый годВ одной из социальных сетей полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан обнародовал видео, на котором употребляет спиртные напитки и курит.

Официального комментирования поступка 29-летнего хавбека со стороны его клуба еще не было, однако, вполне вероятно, что футболист таки получит наказание от "волков".

Напомним, "Рома" потеряла Маноласа. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

))) Я и то повеселее провел две последние ночи, жаль (или наоборот хорошо), что никто не снимал.)))

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