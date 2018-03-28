Наингголан оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения

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Наингголан оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, хавбек наказан за прошлогодний инцидент после матча квалификации ЧМ-2018 против Греции.

Сумма взыскания составила 1600 евро, также Наингголан на месяц лишился водительских прав. 

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