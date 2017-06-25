Наингголан отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные дьяволы" предлагали 29-летнему бельгийцу контракт с зарплатой 7,5 миллионов евро в год, однако футболист заявил, что его всё устраивает в Риме.

В минувшем сезоне Наингголан сыграл за "Рому" 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

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