Наингголан отклонил два предложения

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Наингголан отклонил два предложения

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, судя по всему, не собирается уходить из клуба.

По сведениям FC Inter News, 31-летний футболист отклонил предложения "Галатасарая" и китайского "Цзянсу Сунин". Ранее сообщалось, что бельгиец может покинуть клуб, так как не входит в планы Антонио Конте.

Наингголан перебрался в "Интер" прошлым летом за 38 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 3 ассиста в 36 матчах.

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