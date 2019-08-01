Наингголан перейдет в "Кальяри"

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Наингголан перейдет в "Кальяри"

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан близок к уходу из клуба.

Как сообщает Football Italia, 31-летний бельгиец продолжит карьеру в "Кальяри". Президент "красно-синих" Томмазо Джулини уже подтвердил эту информацию.

Контракт Наингголана с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Наингголан провел 36 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.

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