Наингголан перейдет в "Кальяри"
Хавбек "Интера" Раджа Наингголан близок к уходу из клуба.
Как сообщает Football Italia, 31-летний бельгиец продолжит карьеру в "Кальяри". Президент "красно-синих" Томмазо Джулини уже подтвердил эту информацию.
Контракт Наингголана с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
В прошлом сезоне Наингголан провел 36 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.
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