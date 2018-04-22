Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан высказался в преддверии противостояния с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Я недоволен жеребьёвкой полуфинала, потому что, на мой взгляд, "Ливерпуль" - это самый сложный соперник из всех трёх. Дело не в том, что они более мастеровиты, чем "Реал" или "Бавария". Опасность заключается в следующем: они воины, немного похожие на нас, и им нечего терять. "Реал" и "Бавария", возможно, недооценили бы нас, но "Ливерпуль" так точно не сделает" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 24 апреля в Англии, а ответный - 2 мая в Риме.

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