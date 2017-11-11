Наингголан покинул расположение сборной Бельгии

Официальный твиттер сборной Бельгии подтвердил, что полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан выбыл из строя из-за травмы паха.

29-летний футболист уже покинул расположение национальной команды и вернулся в римский клуб, где и будет восстанавливаться после повреждения.

Точные сроки восстановления Наингголана по-прежнему остаются неизвестными. Однако есть риск, что он пропустит не только дерби с "Лацио" (18 ноября), но и матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" (22 ноября). | http://soccernews.ru