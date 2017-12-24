Наингголан: "Поражение от "Ювентуса" в Турине не трагедия, у нас будет шанс поквитаться"

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Наингголан: "Поражение от "Ювентуса" в Турине не трагедия, у нас будет шанс поквитаться"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:1).

"Это "Ювентус", сильная команда. Мы хотели высоко прессинговать, но стоило действовать сосредоточеннее. Если не используешь моменты на поле "Ювентуса", то трудно рассчитывать на набранное очко.

В прошлом мы уже совершали ошибку, говоря о Скудетто. Нужно двигаться от игры к игре. У нас есть еще матч в запасе с "Сампдорией". Поражение от "Ювентуса" в Турине не трагедия, нас еще ждет ответная игра на "Олимпико", у нас будет шанс поквитаться. Мы проводим хорошую работу и хотим финишировать в турнирной таблице как можно выше" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Рома". | http://soccernews.ru

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