Наингголан принес "Интеру" тяжелейшую победу над "Сампдорией"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер" переиграл "Сампдорию". "Нерадзурри" вновь увеличили отрыв от "Милана" до четырех очков, однако отставание от лидирующего "Ювентуса" по-прежнему составляет 20 пунктов.

"Интер" - "Сампдория" 2:1

Голы: Д`Амброзио, 73 - 1:0, Габбьядини, 75 - 1:1, Наингголан, 78 - 2:1

"Интер": Ханданович, Далберт, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Наингголан, Перишич, Брозович, Гальярдини (Жоау Мариу, 59), Политано (Кандрева, 69), Мартинес.

"Сампдория": Аудеро, Андерсен, Берешиньски (Сала, 81), Мурру, Тонелли, Экдаль (Роналду Виейра, 81), Линетти, Прат, Сапонара (Габбьядини, 75), Куальярелла, Дефрель.

Предупреждения: Д`Амброзио (17), Перишич (24), Линетти (28), Шкриньяр (31).

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