Наингголан принес "Интеру" тяжелейшую победу над "Сампдорией"
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер" переиграл "Сампдорию". "Нерадзурри" вновь увеличили отрыв от "Милана" до четырех очков, однако отставание от лидирующего "Ювентуса" по-прежнему составляет 20 пунктов.
"Интер" - "Сампдория" 2:1
Голы: Д`Амброзио, 73 - 1:0, Габбьядини, 75 - 1:1, Наингголан, 78 - 2:1
"Интер": Ханданович, Далберт, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Наингголан, Перишич, Брозович, Гальярдини (Жоау Мариу, 59), Политано (Кандрева, 69), Мартинес.
"Сампдория": Аудеро, Андерсен, Берешиньски (Сала, 81), Мурру, Тонелли, Экдаль (Роналду Виейра, 81), Линетти, Прат, Сапонара (Габбьядини, 75), Куальярелла, Дефрель.
Предупреждения: Д`Амброзио (17), Перишич (24), Линетти (28), Шкриньяр (31).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9