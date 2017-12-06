Наингголан прокомментировал выход "Ромы" в плей-офф Лиги Чемпионов

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан поделился эмоциями после выхода команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы заслужили выход в плей-офф. В некоторых матчах мы испытывали некоторые трудности, но никто даже не мог предположить, что мы выйдем из группы с первого места. Мы очень счастливы, что прошли в следующий раунд и стали одной из 16 лучших команд Европы. Это огромный шаг вперед для всех нас" - приводит слова Наингголана Football Italia.

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