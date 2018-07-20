Новичок "Интера" полузащитник Раджа Наингголан пропустит контрольную игру с "Зенитом", которая запланирована на субботу.

Как сообщили в клубе, бельгиец травмировался в матче со "Сьоном" (0:2). Отмечается, что футболист получил незначительное мышечное повреждение левого бедра и был заменен на 24-й минуте.

Тренерский штаб решил, что в целях предосторожности Наингголан не сыграет против "Зенита".

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