Наингголан пропустит контрольную игру с "Зенитом"

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Наингголан пропустит контрольную игру с "Зенитом"

Новичок "Интера" полузащитник Раджа Наингголан пропустит контрольную игру с "Зенитом", которая запланирована на субботу.

Как сообщили в клубе, бельгиец травмировался в матче со "Сьоном" (0:2). Отмечается, что футболист получил незначительное мышечное повреждение левого бедра и был заменен на 24-й минуте.

Тренерский штаб решил, что в целях предосторожности Наингголан не сыграет против "Зенита".

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