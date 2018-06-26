Наингголан раскритиковал "Рому" после перехода в "Интер"



Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан объяснил, почему он ушел из "Ромы".

"Я не ожидал такого теплого приема в "Интере". Мне приятно это, но теперь я хочу заслужить еще более громкие аплодисменты. Любому игроку очень важно признание болельщиков. Надеюсь, что буду счастлив в "Интере".

Мне важно чувствовать доверие тренера и руководства клуба. В "Интере" я ощущаю, что необходим клубу, а в "Роме" я перестал это чувствовать. Я предвкушаю новое приключение с "Интером", - приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что 30-летний Наингголан перешел в "Интер" за 24 миллиона евро.

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