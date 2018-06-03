Наингголан рассказал о сложностях геев в футболе

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Наингголан рассказал о сложностях геев в футболе
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан объяснил, почему в футболе редко случаются каминг-ауты.

"Футболисты не признаются, что они геи, так как стыдятся этого. К тому же из-за этого их карьера может завершиться. Сложно говорить об этом в раздевалке команды. А в футболе игроков окружают красивые женщины", – приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что Наингголан не попал в заявку сборной Бельгии на Чемпионат Мира-2018.

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