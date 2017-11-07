Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке "Ромы"

Теги ромараджа наингголан

Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке своей команды.

"Ди Франческо заставляет каждого игрока почувствовать себя важным для команды. Даже тех, кто мало играет. Они знают, что им ещё предоставят шанс. Мы готовы и показываем, что команда находится на одной волне. Думаю, это заметно. Скудетто? Не хочу говорить об этом. Мы находимся в хорошем положении, но нужно сосредоточиться" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Отметим, что после 11 сыгранных матчей "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 27 очков. 

Не пропустите: Мончи: "Выбрать "Рому" мне подсказала интуиция, а эти шесть месяцев доказали, что я не ошибся". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов