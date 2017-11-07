Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке своей команды.

"Ди Франческо заставляет каждого игрока почувствовать себя важным для команды. Даже тех, кто мало играет. Они знают, что им ещё предоставят шанс. Мы готовы и показываем, что команда находится на одной волне. Думаю, это заметно. Скудетто? Не хочу говорить об этом. Мы находимся в хорошем положении, но нужно сосредоточиться" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Отметим, что после 11 сыгранных матчей "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 27 очков.

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