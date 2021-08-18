Наингголан рассказал, почему покинул Италию
Фото: инстаграм Раджи Наингголана/Автор неизвестен
Новичок бельгийского "Антверпена" Раджа Наингголан подверг критике свой бывший клуб "Кальяри". Ради перехода в сардинийский клуб хавбек расторг контракт с "Интером", но его трансфер не состоялся.
"Кальяри" был приоритетом для меня. Ради клуба я отказался от больших денег. Но затем руководство "Кальяри" предало меня. Они просто исчезли. Клуб показал истинное отношение ко мне, а ведь я показал свою любовь к "Кальяри". К сожалению, люди в футболе такое быстро забывают", — приводит слова Наингголана Football Italia.
В прошлом сезоне 33-летний Наингголан выступал за "Кальяри" на правах аренды. Он провел за клуб 22 матча в чемпионате Италии и забил один мяч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
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|Гент
|29
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|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20