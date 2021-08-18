Наингголан рассказал, почему покинул Италию

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Наингголан рассказал, почему покинул Италию

Фото: инстаграм Раджи Наингголана/Автор неизвестен

Новичок бельгийского "Антверпена" Раджа Наингголан подверг критике свой бывший клуб "Кальяри". Ради перехода в сардинийский клуб хавбек расторг контракт с "Интером", но его трансфер не состоялся.

"Кальяри" был приоритетом для меня. Ради клуба я отказался от больших денег. Но затем руководство "Кальяри" предало меня. Они просто исчезли. Клуб показал истинное отношение ко мне, а ведь я показал свою любовь к "Кальяри". К сожалению, люди в футболе такое быстро забывают", — приводит слова Наингголана Football Italia.

В прошлом сезоне 33-летний Наингголан выступал за "Кальяри" на правах аренды. Он провел за клуб 22 матча в чемпионате Италии и забил один мяч.

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