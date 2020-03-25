Наингголан рассказал с какими трудностями столкнулась его супруга, болеющая раком
Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал о том, как сейчас живется его супруге Клаудии.
Напомним, что летом 2019 года у жены игрока выявили рак.
"Людям с другими проблемами уделяют меньше внимания, так как сейчас на первом месте коронавирус. Надеюсь, что распространение вируса скоро прекратится, ведь она в группе риска из-за слабого иммунитета.
Клаудия пока не посещает больницы. Я хожу по магазинам и могу заразиться. Каждый раз когда возвращаюсь домой, то боюсь, что могу заразить ее, однако я осторожен", - приводит слова Наингголана VIER.
Отметим, что Италия занимает первое место в Европе по числу зараженных коронавирусом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16