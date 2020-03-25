Наингголан рассказал с какими трудностями столкнулась его супруга, болеющая раком

Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал о том, как сейчас живется его супруге Клаудии.

Напомним, что летом 2019 года у жены игрока выявили рак.

"Людям с другими проблемами уделяют меньше внимания, так как сейчас на первом месте коронавирус. Надеюсь, что распространение вируса скоро прекратится, ведь она в группе риска из-за слабого иммунитета.

Клаудия пока не посещает больницы. Я хожу по магазинам и могу заразиться. Каждый раз когда возвращаюсь домой, то боюсь, что могу заразить ее, однако я осторожен", - приводит слова Наингголана VIER.

Отметим, что Италия занимает первое место в Европе по числу зараженных коронавирусом.

Читайте также: Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой. | http://soccernews.ru