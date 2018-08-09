Наингголан рискует пропустить старт сезона

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Наингголан рискует пропустить старт сезона

Новичок миланского "Интера" Раджа Наингголан рискует пропустить старт сезона, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 30-летний бельгиец получил мышечное повреждение. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Напомним, что 19 августа "Интер" стартует в Серии А матчем с "Сассуоло".  

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