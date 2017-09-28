Наингголан: "Рома" недооценивала "Карабах"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признал, что его команда недооценивала "Карабах".

Об этом он заявил после победы над азербайджанцами (2:1) в матче Лиги Чемпионов.

"Мы настраивались только на победу. "Рома" не показала лучшей игры, но мы возвращаемся домой с тремя очками, так что можем быть довольны. Не могу утверждать, что мы плохо настроились, ведь нам довольно быстро удалось забить два мяча. И затем мы могли сделать счет 3:0. Нужно посмотреть друг другу в глаза и добиться необходимого улучшения игры. Повторюсь, главное, что мы выполнили свою задачу и взяли три очка. Возможно, мы полагали, что здесь будет немного легче, и многие моменты мы недооценили", - сказал он. | http://soccernews.ru