Наингголан: "Рома" недооценивала "Карабах"

Теги карабахромараджа наингголан

Наингголан: "Рома" недооценивала "Карабах"Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признал, что его команда недооценивала "Карабах".

Об этом он заявил после победы над азербайджанцами (2:1) в матче Лиги Чемпионов.

"Мы настраивались только на победу. "Рома" не показала лучшей игры, но мы возвращаемся домой с тремя очками, так что можем быть довольны. Не могу утверждать, что мы плохо настроились, ведь нам довольно быстро удалось забить два мяча. И затем мы могли сделать счет 3:0. Нужно посмотреть друг другу в глаза и добиться необходимого улучшения игры. Повторюсь, главное, что мы выполнили свою задачу и взяли три очка. Возможно, мы полагали, что здесь будет немного легче, и многие моменты мы недооценили", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов