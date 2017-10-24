Наингголан: "Рома" планирует побороться за скудетто"

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Наингголан: "Рома" планирует побороться за скудетто"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что его команда намерена в этом сезоне побороться за чемпионский титул.

"Конечно, "Рома" планирует побороться за скудетто. Мы амбициозны, хотим бороться за трофеи, но нужно идти от матча к матчу. Эта команда строилась, чтобы что-то выиграть. Но также нужно отдать должное нашим соперникам - они очень сильны" - цитирует Наингголана Football Italia.

Отметим, что по итогам 9 туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 18 очков.

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