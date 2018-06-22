Наингголан сделал важное заявление о переходе в "Интер"

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Наингголан сделал важное заявление о переходе в "Интер"
Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что он действительно переходит в "Интер".

"Я всегда буду помнить те чудесные моменты, которые пережил в футболке "Ромы". Я отдал клубу свои лучшие годы и теперь покидаю Рим. Это не мое решение, но так решило руководство клуба.

Я благодарен фанатам, которые всегда поддерживали меня.

"Интер" больше всех хотел заполучить меня и я благодарен клубу и Спаллетти за это. В Милане я буду вновь работать с этим прекрасным тренером", – приводит слова Наингголана сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 30-летний Наингголан обойдется "Интеру" в 24 миллиона евро. Также миланский клуб отдаст защитника Давиде Сантона и полузащитника Николо Дзаньоло.

Не пропустите: "Рома" и "Интер" согласовали трансфер Наингголана. | http://soccernews.ru

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