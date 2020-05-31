Наингголан сообщил о смерти своей племянницы

Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал о том, что его племянница, болевшая раком, умерла.

"Дорогая, нам тебя очень не хватает. Всем: твоему парню, детям, отцу и сестам.

Ты такая молодая.. до сих пор не могу поверить в этом. Иди к маме и обними ее, она тебя защитит", - написал футболист в инстаграме, опубликовал общую фотографию.

Напомним, в 2010 году умерла мама Наингголана.

Не пропустите: Месси, Рамос и Суарес снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса и рэпера Anuel AA. | http://soccernews.ru