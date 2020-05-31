Наингголан сообщил о смерти своей племянницы
Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал о том, что его племянница, болевшая раком, умерла.
"Дорогая, нам тебя очень не хватает. Всем: твоему парню, детям, отцу и сестам.
Ты такая молодая.. до сих пор не могу поверить в этом. Иди к маме и обними ее, она тебя защитит", - написал футболист в инстаграме, опубликовал общую фотографию.
Напомним, в 2010 году умерла мама Наингголана.
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|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|26
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16