Наингголан сообщил о смерти своей племянницы

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Наингголан сообщил о смерти своей племянницы

Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал о том, что его племянница, болевшая раком, умерла.

"Дорогая, нам тебя очень не хватает. Всем: твоему парню, детям, отцу и сестам.

Ты такая молодая.. до сих пор не могу поверить в этом. Иди к маме и обними ее, она тебя защитит", - написал футболист в инстаграме, опубликовал общую фотографию.

Напомним, в 2010 году умерла мама Наингголана.

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