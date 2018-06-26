Наингголан стал игроком "Интера"



Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан перешел в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Также миланцы отдадли "Роме" Давиде Сантона и Николо Дзаньоло. Бельгиец подписал с "нерадзурри" контракт до лета 2022 года.

30-летний Наингголан выступал за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 201 матч и забил 33 гола. Ранее играл за "Пьяченцу" и "Кальяри". За сборную Бельгии сыграл 30 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

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