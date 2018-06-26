Наингголан стал игроком "Интера"

Теги ромаинтер миланраджа наингголан

Наингголан стал игроком "Интера"
Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан перешел в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Также миланцы отдадли "Роме" Давиде Сантона и Николо Дзаньоло. Бельгиец подписал с "нерадзурри" контракт до лета 2022 года.

30-летний Наингголан выступал за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 201 матч и забил 33 гола. Ранее играл за "Пьяченцу" и "Кальяри". За сборную Бельгии сыграл 30 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

Не пропустите: Спаллетти оценил предстоящий переход Наингголана в "Интер". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов