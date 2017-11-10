Наингголан травмировался в расположении сборной Бельгии
Возвращение хавбека "Ромы" Раджи Наингголана на поле в составе сборной Бельгии, по всей видимости, откладывается, сообщает Football Italia.
29-летний футболист впервые за семь месяцев был вызван в расположение национальной команды для подготовки к товарищеским матчам против Мексики и Японии, однако на одной из тренировок получил повреждение паха.
Точные сроки восстановления Наингголана пока неизвестны, но он, скорее всего, пропустит ближайшие игры сборной, а также, вероятно, дерби против "Лацио", которое состоится 18 ноября.
Не пропустите: Мартинес ждёт впечатляющей игры в исполнении Наингголана. | http://soccernews.ru
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