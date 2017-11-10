Наингголан травмировался в расположении сборной Бельгии

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Наингголан травмировался в расположении сборной Бельгии

Возвращение хавбека "Ромы" Раджи Наингголана на поле в составе сборной Бельгии, по всей видимости, откладывается, сообщает Football Italia.

29-летний футболист впервые за семь месяцев был вызван в расположение национальной команды для подготовки к товарищеским матчам против Мексики и Японии, однако на одной из тренировок получил повреждение паха.

Точные сроки восстановления Наингголана пока неизвестны, но он, скорее всего, пропустит ближайшие игры сборной, а также, вероятно, дерби против "Лацио", которое состоится 18 ноября.

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