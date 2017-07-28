Наингголан: "У меня всегда были особые чувства к "Ювентусу"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал предстоящую игру против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов.

"Мы на стадии предсезонной подготовки, но я очень жду воскресного поединка с "Ювентусом". У меня к ним всегда были особые чувства. Это началось еще много лет назад, но я спортсмен и могу заявить, что "Ювентус" действительно является топ-клубом.

Конечно, есть и шутки, и язвительные ответы в адрес соперника - это часть игры" - приводит слова Наингголана Football Italia.

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