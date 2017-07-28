Наингголан: "У меня всегда были особые чувства к "Ювентусу"

Теги ромараджа наингголанювентус

Наингголан: "У меня всегда были особые чувства к "Ювентусу"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал предстоящую игру против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов.

"Мы на стадии предсезонной подготовки, но я очень жду воскресного поединка с "Ювентусом". У меня к ним всегда были особые чувства. Это началось еще много лет назад, но я спортсмен и могу заявить, что "Ювентус" действительно является топ-клубом.

Конечно, есть и шутки, и язвительные ответы в адрес соперника - это часть игры" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Читайте также: "Рома" объявила о продлении контракта с Наингголаном. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов