Наингголан: "Увы, моя международная карьера подошла к концу"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что завершает карьеру в сборной Бельгии.

"Увы, моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал всё возможное, чтобы представлять мою страну в сборной. Я также всегда был самим собой, а это может не нравиться некоторым людям. С этого дня я буду фанатом сборной Бельгии №1" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что Наингголан не попал в расширенную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018.

Наингголан выступал за сборную с 2009 года, за это время он провел 29 матчей, в которых забил 6 голов.

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