Наингголан: "В матче с "Барселоной" нужно прыгнуть выше головы"

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Наингголан: "В матче с "Барселоной" нужно прыгнуть выше головы"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг" - цитирует Наингголана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Рома" - "Барселона" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сине-гранатовых" со счётом 4:1.  

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