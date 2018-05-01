Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"



Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против "Барселоны" тоже было трудно. Мы забили два мяча в концовке, и это даёт нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось", - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

В первой встрече "Рома" уступила "Ливерпулю" со сетом 2:5.

Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.

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